Une Maison Glamour en pleine ville!!!

Calme, sereine et rafraîchissante, cette chambre à coucher utilise des tons terreux et des tissus tactiles pour créer un espace pour tous les sens. La chambre doit faciliter la relaxation, loin du chaos de la vie quotidienne, pour se détendre et soulager votre esprit de tous les ennuis. Les couleurs neutres et l'exposition à la lumière naturelle ont été un choix réfléchis, pour aider à atteindre cet état d'esprit paisible, dans cet espace soft et langoureux!.