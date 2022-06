Une Maison Moderne au Design accueillant!!!

De cet angle, nous pouvons voir qu'il ya plus beaucoup de place dans le salon, et l'espace de vie est bien encastré au milieu des fenêtres et des portes en verre: ce qui permet à la lumière naturelle de pénétrer dans toute la pièce. Peu importe où vous décidez de lire votre livre, divertir les invités ou faire une sieste, vous serez dans un design moderne et confortable.