Cuisine ouverte: 8 idées pour l'aménager à vos goûts

La cuisine étant ouverte sur l'espace de vie, il est important de choisir l'électroménager de la meilleure qualité possible, et notamment une bonne hotte d'aspiration afin d'éviter les odeurs dans la pièce à vivre. Le four et les plaques peuvent être installés sur un ilot central comme ici, ou encore le long du mur. La zone de cuisson doit être pensée avec des matériaux faciles d'entretien.