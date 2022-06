Le mur de la cuisine: 6 idées innovantes pour le décorer

Cette option est celle qui est la plus répandue. C'est aussi l'une des plus pratiques et des plus versatiles. Avec la céramique et le carrelage, les options de style, de couleurs et de textures sont infinies ! Essayez de créer un design où les carreaux n'auront pas besoin d'être découpés.

Optez aussi pour des motifs et des couleurs qui sont assortis au reste du style de votre cuisine. Tout doit s'harmoniser, les placards du bas comme ceux du haut et le reste des murs.