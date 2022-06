Idées déco à petit prix

Vivre dans un magazine décoration pourrait sembler parfait : les cuisines auraient les parfaites proportions et l’électro-ménager serait dernier cri, les tissus d’ameublement seraient toujours parfaitement choisis, les canapés sauraient allier confort et élégance, tout ne serait que perfection ! Malheureusement – ou heureusement – nous ne vivons pas dans des magazines, mais dans un monde réel. Aussi, ces combinaisons idéales s’avèrent très souvent au-delà de notre budget. Et c’est très bien ainsi car cela nous oblige à penser vraiment ce que l’on aime et à apporter notre touche personnelle à nos intérieurs.

Grâce au vintage, à l’upcycling ou au DIY, on peut libérer notre créativité et créer des espaces intérieurs de caractère. Le tout en s’adaptant à un budget serré ! Pour vous y aider, nous avons rassemblé ici quelques idées.