Simplicité et élégance citadine : 60m2 d'un appartement à copier.

Aujourd'hui avec Homify nous voulons visiter un appartement sublime dans une capitale de la mode : Milan. Voulant rester fidèle au rythme de la vie dans cette ville, cet appartement récemment rénové allie goût de la mode et fonctionnalité. Le projet a été réalisé par l'architecte Fabio Azzolina , qui a conservé quelques traits distinctifs de la situation antérieure, tels que les poutres en bois au plafond et les murs en briques apparentes.

Dès le début les architectes ont dû composer avec un défi de taille: une surface de 60 mètres carrés! Au lieu de simplement opter pour le système d'espace ouvert, ils ont pris la décision de s'en tenir à une seule couleur dominante : le blanc. Inutile de dire que non seulement maintenant l'espace a un aspect contemporain et fluide, mais il semble d'ailleurs beaucoup plus spacieux.