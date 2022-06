homify 360°: Maison à Campigny

Nous disposons ici d'une vue plus globale de cette conception architecturale qui nous permet de comprendre les différents volumes et lignes qui articulent cette propriété et lui apportent dynamisme. Cela nous permet de constater également l'implantation d'un arbre au sein d'un porche, une fois de plus afin d'inviter la nature dans cet espace architectural. On dénote de nombreuses ouvertures laissant ainsi la lumière naturelle traverser l'ensemble de la conception à sa guise et pourvoyant ainsi l'habitat d'un éclairage organique conséquent.