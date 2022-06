10 astuces de décoration pour rendre votre maison plus grande

Il est parfois plus facile qu'on ne le pense de remédier au manque d'espace. On peut parfois gagner quelques mètres grâce au conseil suivant: utiliser les espaces verticaux. Les murs vont effectivement vous aider à repenser les dimensions de votre pièce. Installez quelques étagères et des placards afin de gagner de l'espace au sol.