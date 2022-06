Top 10 des appartements sous les toits

Il y n'a pas mieux qu'une mansarde romantique dans laquelle se laisser bercer de la structure enveloppante en bois et de ce goût rustique et accueillant typique. La réinventer selon concept, places à disposition et styles différents, est ce qui rapproche les 10 projets d'intérieurs que nous vous présentons aujourd’hui: C’est en effet vraiment dans les greniers que se développent ces splendides contextes d’habitation, avec des projets d’experts ingénieux, de haute qualité fonctionnelle et visuelle.

Nous faisons un petit tour à leur découverte, en traversant open space modernes ou traditionnels, séjours, cuisines et chambres à coucher douées de tous le confort, mais aussi des coins simples relax créé pour prendre une pause dans sa routine.