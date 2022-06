Visite d'une petite maison de région parisienne

Voici une photo de la maison depuis le jardin. Les tons utlisé pour l'enduit extérieur est le même que celui des voisins, pour pouvoir bien s'intégrer dans le paysage typique des zones pavillonnaires. On peut toutefois noter quelques différences. Le toit en zinc par exemple, mais aussi, et surtout, l'omniprésence des fenêtres et du verre en général, traduisant déjà l'aspect moderne et contemporain dont la maison est imprégnée.