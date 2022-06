10 cabines de douche qui vous donneront envie de ne plus avoir de baignoire!

Avec l'attention toujours croissante de la part des projeteurs vis-à-vis de l’espace humide, la pièce dédiée au soin du corps est en train de prendre de plus en plus les aspects d'un vrai séjour doués de tous le confort nécessaire. Cette salle de bain semble bien nous l'expliquer, en introduisant des meubles et accessoires simples et fonctionnels, mais avec un grand style. La cabine de douche, confortable et pratique, profite d'une position excellente et d’une dimension juste.