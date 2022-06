Mobilier flexible : pratique et peu encombrant

Chable est le nom de code de ce trois en un : une table, un plateau et une chaise. L’assemblage est très facile et ne nécessite pas de vis : les éléments s’emboîtent les uns avec les autres. On a gardé le meilleur pour la fin : vous pouvez placer sous la table des verres à vin ! Parfait pour un pique-nique chic et choc.