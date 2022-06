La rénovation d'un salon Strasbourgeois

Avec Homify nous partons aujourd'hui dans la charmante ville de Strasbourg pour assister à la rénovation d'un salon familial. Ce salon avait bien besoin d'un petit coup de frais, réalisé avec brio par les architectes d'intérieur de ADI-HOME.

L'espace à été rénové et décoré avec soin, redéfinissant les volumes et l'atmosphère de toute la maison. Les archtectes ont notamenet travaillés sur le mur tv, la cheminée et l'éclairage, en plus du mobilier bien entendu.

Allons-y!