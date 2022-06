Avant et après : Aménagement d'une maison de thé à Osaka.

Dans ce renouvellement, l'espace, qui auparavant était sombre et inhabitable s'est changé en une maison de thé agréable, spacieuse et illuminée. Maintenant on peut dire que que l'espace s'est réincarné et l'atmosphère nous invite bien plus à la détente. Cette maison de thé possède la sérénité et l'espace pour que tous puissent jouir de la paix et du calme à l'heure sacrée du thé.

