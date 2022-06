7 cuisines rustiques qui ne prendront pas d'âge

Vous avez toujours pensé que les cuisines rustiques sont peu aptes pour des espaces recherchés et élégants? Voilà un exemple qui vous fera changer d’idée: une cuisine raffinée en style rustique et caractérisée par des matériaux précieux et des surfaces multicolores: un mix éclectique et intrigant, qui contribue à donner vie à un milieu exclusif, de grand impact et toujours splendide, aussi après le passage des ans.

Pour d’autres idées décoration de cuisine, regardez ce livre d’idées.