La Nature part à la conquête des toits!

Suite à la prise de conscience collective lors du dernier grenelle de l'environnement, il nous apparaît clairement à tous l'importance que nous devons accorder au respect de la nature et à sa protection. Les idées de développements durables et éco-responsables jaillissent de toutes parts et la dimension écologique est désormais inhérente et essentielle à la quasi totalité des projets de construction. L'emploi de matériaux non-polluants et renouvelables s'est démocratisé, de même que la conception bioclimatique intégrée aux projets et le calcul de l'empreinte carbone selon les moyen de constructions utilisés…

L'air du temps est à l'écologie et l'on s'en réjouit! C'est pourquoi nous nous proposons à travers cet article de vous présenter des concepts innovants et ingénieux qui ne tarderont pas à coloniser le reste de la planète tant ils s'avouent bénéfiques et avantageux!

Vous avez peut-être déjà entendu parler du phénomène des fermes urbaines ou des toits végétalisés? Ces initiatives éco-citoyennes fleurissent un peu partout dans les grandes villes pour tenter de réintroduire la nature et son écosystème, pour notre bien, au cœur de nos centres urbains asphyxiés et surpeuplés.

Le principal problème était celui de l'emplacement. Où trouver la place nécessaire à l'implantation d'espaces verts sans raser une partie du centre ville?

La solution à la base nous vient de New York, ville surpeuplée et bétonnée par excellence. Certains habitants malins ont commencé à coloniser avec des plantes les toits des immeubles de la ville debout et ainsi créé de nouvelles surfaces cultivables et exploitables en plein cœur de l'agglomération!

Sans plus attendre, allons voir ce que nos amis américains ont fait comme émules en France!