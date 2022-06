Maisons design : Plus moderne tu meurs !

Le design est l'expression esthétique des problématiques de notre temps. Quand il s'agit d'appliquer cela à l'architecture et en particulier à celle de la maison, alors on touche à l'universel dans des espaces à vocation fonctionnelle.

Symbole de la famille et centre du foyer, l'habitation est porteuse d'une véritable âme et doit pourvoir accueillir les membres du groupe malgré leurs différences d'âges et de rythmes. Voyant ses occupants grandir et se développer puis vieillir et partir, la maison offre le cadre propice à la vie en communauté et aux échanges, se gorgeant en même temps d'énergies et de souvenirs. Les temps modernes dans lesquels nous vivons dictent un type d'esthétique qui leur est propre, profondément tourné vers le futur. Mélangeant formes et courbes géométriques dans un ensemble élancé et harmonieux, les lignes épurées caractéristiques du design moderne semblent se projeter vers la nouveauté, vers l'infini et l'inconnu… exprimant par là notre désir de fuite en avant.

Pour découvrir comment nos experts ont solutionné ces questions existentielles en les incorporant à la maison, embarquons pour un voyage à la croisée de chemins entre l’art et la technique…