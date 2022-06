homify 360° : à Bordeaux, reconversion d'un chais en village urbain

Comme on le voit, la façade d'origine a été retravaillée pour offrir plus d'ouvertures et être équipée d'une large terrasse. La récurrence des motifs de construction a été reprise pour respecter la cohérence générale des bâtiments. On aperçoit à l’arrière les deux volumes parallélépipédiques nouvellement érigés coiffés de balcons recouverts d'un bardage en bois.

Le contraste architectural est total mais pourtant très réussi et dynamiser par cette touche chromatique qu'apporte le bois. L'ensemble surprend et questionne et nous donne envie de rentrer à l'intérieur du bâtiment pour se rendre compte de l'espace et des aménagements effectués.