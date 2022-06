Le Feng Shui : idées design pour votre salon

Un jeu de couleurs équilibrée est important afin de permettre une circulation équilibrée de l'énergie. Toutefois, dans le Feng Shui, chaque couleur est considérée comme une expression de l'un des cinq éléments: Feu, Terre, Métal, Eau et Bois. Si vous souhaitez vous concentrer sur un élément en particulier et ce qu'il représente, par exemple le feu et la passion, choisissez bien évidemment des tons rouges et oranges chauds. Veillez simplement à ne pas en abuser, les autres éléments ne doivent pas être négligés. Pour vos murs, privilégiez des couleurs tendres telles que le jaune, l'ocre ou encore le beige. Amusez-vous avec les couleurs et les différentes textures des textiles présents dans la pièces, tels que les rideaux et coussins.