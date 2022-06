Ascenseur pour l'échafaud, escalier pour la Déco !

Les escaliers montent ou descendent selon le sens où on les prend , a dit Jean Ferrat. Et cela les professionnels de Metalstar basés à Crolles, l'on bien compris! Comme on peut l'apercevoir, le colimaçon de bois semble dessiner une ellipse dont il est difficile de déterminer le sens de circulation, le haut du bas, l'envers de l'endroit.

Réalisant une véritable oeuvre d'art répondant de manière créative et poétique à la problématique de connexion des deux étages, les designers signent ici un joyau de technique. On apprécie le raffinement créé par le mariage des essences de bois utilisées pour les marches offrant un rendu chaleureux et élégant, le limon central lui étant en acier.