Avant/après: la rénovation réussie d'un duplex à Paris

Avant les travaux, la salle de bains était un peu encombrée. Elle possédait et une douche et une baignoire ce qui compte tenu de l'espace disponible était un peu surchargé. Les architectes d'intérieur ont supprimé la douche afin de gagner en surface au sol. L'espace récupéré a permis d'installer un lave linge et des espaces de rangement. Le mur sur lequel était illustré une mosaïque un peu infantile a été remplacé par un carrelage beige plus moderne et mature.