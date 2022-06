Une alternative à bas prix : la maison-conteneur

Le terme architecture évoque pour la plupart d'entre nous des grandes maisons, des bâtiments majestueux et luxueux. Cependant, l'architecture est une discipline au service de la société, qui s' adapte aux besoins et situations de chacun via des projets différents. Ce projet du cabinet SPACE MAKER met en lumière ce fait en démontrant la capacité de l'architecture à s'adapter à nos besoins qui évoluent au fil du temps du fait de nos modes de vie. À une époque où tout, et surtout le système économique est à l'envers, il est temps de générer des projets alternatifs de construction allant au-delà de la dictature de la brique.

Une de ces nouvelles idées pose un curieux débat: seriez-vous prêts à vivre dans un conteneur ?

Avant de réfuter cette idée avec ferveur, précisons le fait que nous parlons ici de conteneurs adaptés, créés expressément dans le but de loger des personnes. Nous vous en disons plus dans cet étonnant livre d'idées.