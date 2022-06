10 erreurs que nous faisons tous dans une petite salle de bains !

Pensez à l'ouverture et à la fermeture de votre porte de douche et des portes de vos différents meubles de bains. Si le lavabo est situé en face, cela créera un espace à l'étroit plutôt désagréable. Privilégiez la fonctionnalité de chaque élément de votre salle de bains et aménager vos meubles et vos équipements de manière à favoriser la circulation dans la pièce.