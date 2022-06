15 photos d'une maison de rêve

Dans ce livre d'idées, homify vous emmène à la découverte d'une maison de rêve en Afrique du Sud. Cette demeure immense est composée de plusieurs salons, plusieurs chambres et même d'une salle de sport et d'une piscine intérieur. C'est aussi son design futuriste et son style avant-gardiste qui révèle le caractère unique de cette maison moderne.

Nous avons regroupé 15 photos qui représentent la beauté sophistiquée de cette maison de rêve.