Une rénovation impressionnante !

Cette maison située dans un cadre calme et tranquille a été rénovée et agrandie sur un terrain en pente. A l'origine, la maison comportait un rez-de-chaussée ainsi que des combles aménagés, le tout sur un sous-sol semi enterré. Les clients pour ce projet ont souhaité agrandir la maison afin de pouvoir installer les chambres des enfants. Il a donc fallu repenser tout l'espace et les volumes afin de rendre cette rénovation la plus naturelle et esthétique possible, tout en redonnant de l'âme à la maison.