Avant – Après: Décoration d'un Appartement de 43 m2 à Marly-Le-Roi

Le salon après les travaux est devenu très personnalisé et très design. Le mur de gauche a été recouvert d’un parement en briques très tendance, qui fait penser à un loft de style industriel. Le guitare du propriétaire a été suspendue au mur pour servir de décoration autant que d’instrument de musique, pour mieux la mettre en valeur. Le sofa, le tapis et la table de salon ainsi que la lampe et le meuble TV ont été harmonisé dans les tons de gris. Le rouge des coussins rappelle la brique du mur. Sur ce mur a aussi été installé une fausse cheminée, pour compléter l’ambiance cosy et moderne de ce salon.