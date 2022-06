10 objets pour les amoureux de design moderne

Tout le monde aime s'entourer d’objets uniques qui parlent de leur histoire personnelle – si vous êtes amateur de design moderne, minimaliste et contemporain, ce livre d'idée a quelques charmantes idées dans en magasin pour vous!

Un architecte d'intérieur vous dira que les caractéristiques de design moderne incluent des lignes propres, des contrastes colorés, des textures lisses et polies et des meubles, des formes ergonomiques. Le minimalisme fonctionne le long des lignes semblables à beaucoup de designs modernes et contemporains, avec un accent plus fort sur la simplicité de forme et la qualité des matériaux.