9 astuces ingénieuses pour économiser des sous dans votre cuisine

Les produits de saison sont plus économiques, plus frais et, sans ombre d’un doute, ils représentent le meilleur choix pour la santé. Au lieu d'aller au supermarché et acheter des produits qui doivent traverser le monde pour nous atteindre, nous allons faire moins de dépenses dans de petit magasin à l'angle de la rue où les produits seront sûrement locaux et de saison.