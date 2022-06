La Salle de bains est INONDÉE ! Que faire?

Quelques précautions peuvent aider à prévenir ce type de dégâts des eaux:

- Faire attention à réparer le moindre problème de fuite constaté, et ce le plus tôt possible: l'eau a un pouvoir de dégradation important, il est donc fondamental de réagir vite avant que les choses n'empirent et qu'un accident plus grave finisse par arriver, causant des dommages onéreux qui auraient été aisément évités!

- Opter pour des baignoires et des lavabos à débordement.

- Opter pour un sol incliné qui aidera à prévenir l'accumulation de l'eau.