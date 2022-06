8 astuces pour une Décoration de style Scandinave

On parle beaucoup de style scandinave, mais quand vient le moment de définir la spécificité de ce style, cela devient généralement bien plus compliqué. Et c’est bien logique car ce style repose avant tout sur un état d’esprit plus que sur des règles strictes. C’est un savant mélange de simplicité et d’esthétique sobre. Bien qu’essentiellement composé de couleurs claires, blanc et bois blond en premier lieu, il n’est jamais froid et impersonnel. Bien que les lignes soient soignées, le design n’apparaît jamais brut. C’est car le style scandinave sait marier design, fonctionnalité et douceur de vivre qu’il inspire autant la décoration depuis quelques années. Fonctionnalité, simplicité et aisance seraient en quelque sorte ses maitres mots, tandis que les matériaux nous convieraient vers une atmosphère naturelle empreinte de sérénité.

Détaillons ce style et comment l’aborder dans la décoration de votre maison autour de 8 astuces qui sont autant de mots clés de ce style si tendance !