6 choses que vous devez avoir dans une cuisine française moderne

Même si nous en avons de moins en moins le temps, il est indéniable que les Français aiment rester dans la cuisine. Et peut – être même d'y travailler ensemble avec des membres de la famille ou des amis proches, transformant ainsi la cuisine en un moment de convivialité. C'est pour cette raison que l'un des éléments qui ne peut pas manquer dans une cuisine française moderne est une grande surface de travail, qui nous permet de libérer notre créativité. En fonction de l'espace disponible , nous pouvons choisir entre des conception différentes: du grand îlot au milieu de la pièce (que nous pouvons admirer dans cet exemple fascinant proposé par Arch. MARIO FERRARA) à des comptoirs plus petits, mais aussi pratique et fonctionnel.