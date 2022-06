11 Photos de Une cuisine française que vous aimeriez avoir à la maison !!!

A quoi pensez-vous lorsqu'on parle d'une cuisine rustique contemporaine? On va faire simple: mettons en exergue le design romantique et la nostalgie du passé dans la maison, avec un aspect classique et original du mobilier, des accessoires, des couleurs, et du revêtement des sols et des murs!

Pour vous retrouver dans une atmosphère de campagne française, homify propose ce jour, une cuisine typique que vous aimeriez avoir chez vous… on y va!