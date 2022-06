homify 360°: La Verte Maison comme extension de jardin

Dans les espaces intérieurs, on ne fait plus la différence entre l’ancienne construction et les nouveaux aménagements tant le rendu est fluide et homogène. La porte de la cuisine qui à l'origine donnait sur l’extérieur s'est transformée en passe-plat vers le salon. Comme on peut l'apprécier, la séparation d'avec le jardin est presque inexistante et fait pénétrer la nature au cœur de la maison.