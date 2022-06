homify 360°: Visite d'une maison bioclimatique à Pluvigner

En totale rupture avec le style des constructions traditionnelles des alentours, cette maison surprend par sa forme et ses volumes résolument modernes. Nous sommes ici devant la façade du côté voirie par laquelle on pénètre en premier dans la propriété. On aperçoit dès le premier abord l'originalité architecturale se dégageant de l'ensemble et on note au passage le peu d'ouvertures sur ce côté, dans le but d'améliorer les performances énergétiques du logement.

Le parti pris du zinc comme élément pour le toit accentue encore la forme cintrée de celui-ci. On apprécie la combinaison des matériaux bois, béton et crépi de couleur claire que l'on retrouvera tout au long de la construction.