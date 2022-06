Un petit Appartement Familial Lumineux!

Cette maison confortable que propose les architectes de homify, exsude un charme décontracté qui s'illumine à travers le beau design d'une série de fenêtres et de portes françaises. Construit pour une petite famille, cette habitation dévoile son style moderne discret, avec ses murs blancs, ses plafonds ancrée dans la chaleur de la parqueterie en bois, et ses carreaux aux motifs traditionnels.

La salle de séjour et la salle à manger affichent une touche créative et décorative, tandis que les chambres bénéficient de la lumière du soleil qui coule dans chaque espace, révélant des espaces luxueux et tendances!