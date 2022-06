homify 360°: L'innovation ancestrale de la yourte en bois

Comme on peut le voir en détails sur cette vue, les sections murales sont attachées ensemble les unes aux autres pour former un cylindre. Ensuite grâce à des sangles courant le long des murs, la porte d'entrée est fixée à l’armature principale. Cette sorte de Mécano géant allie astuce, bon sens et ingéniosité pour créer un habitat viable et confortable depuis des temps immémoriaux. On distingue ici un escalier de bois permettant d’accéder au faîtage et à la partie supérieure.