Décoration animalière

L’imprimé animalier revient cycliquement à la mode tous les deux ans : on arbore alors des tâches léopard ou vache, des rayures tigrées ou zébrées ou encore de la peau de serpent. Cette tendance s’illustre également dans la décoration, puisque de plus en plus de tissus, textiles et accessoires pour la maison en imprimé animalier sont disponibles. Et ils sont tellement versatiles qu’ils peuvent être utilisés dans toutes les pièces de la maison, en petites touches. Et plus qu’un imprimé, on trouve parfois l’animal entier représenté : hiboux, pingouins, chiens, poissons, écureuils… Faites votre choix !