Maisons Préfabriquées en Bois – Avantages et inconvénients

Une des caractéristiques peut-être la plus populaire des maisons en bois, concerne les propriétés isolantes de ce matériau. Le bois garantit une isolation acoustique et thermique incroyable. Pour cette raison, dans les pays d'Europe du Nord, on a également donné une grande disponibilité au bois, au niveau des systèmes de construction à l'aide de ces matériaux pour les structures internes et externes du logement. En France, en revanche, la construction traditionnelle l'utilise seulement pour la construction de planchers, toits et finitions telles que les fenêtres et les portes. Les maisons préfabriquées en bois sont donc parfaites pour un climat intérieur optimal, en utilisant uniquement du bois avec une humidité précise. De cette façon, ces maisons sont très chaudes en hiver et fraîches en été. Peur de l'humidité? Le bois est soumis à un procédé de séchage particulier, afin de ne plus avoir ces problèmes.