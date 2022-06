Une Maison Familiale de 160 m² à Bas Prix !!

Bienvenue dans le Haut-Rhin pour découvrir ce superbe projet d'habitation individuelle à ossature en bois s'étendant sur plus 160 m² pour un budget total de 268 700 €.

Le charmant village d'Altkirch a eu la chance d'accueillir cette réalisation exceptionnelle livrée en 2013 par l'équipe de chez Loïc Piquet Architecture. Partant de l'analyse détaillée du contexte de chaque site de construction pour s’adapter avec le plus de précision aux besoins et exigences de ses habitants, chacun des projets est unique.

Dans le but de mettre en valeur les particularités environnementales et de tirer profit au mieux des points forts du terrain, la base du travail spécifique et de précision se fait par l'écoute et l'analyse de la situation selon différentes approches interdisciplinaires. Associant et faisant interagir de manière stratégique des bureaux spécialisés dans l’ingénierie, le paysagisme, l’économie ou le développement durable, les productions de l'atelier d'architectes s'imposent comme autant de solutions nouvelles pour une qualité et des styles de vie satisfaisant toujours mieux nos besoins et désirs en perpétuelle évolution.

Ainsi, partons dès à présent pour la visite de cette écoconstruction proposant une architecture innovante tout en s'adaptant à ses occupants.