homify 360°: à Marseille avec la Z house

Nous restons dans un premier temps bouche bée devant cette cathédrale contemporaine de verre et d'acier. Le volume dégagé à l'intérieur est époustouflant et à peine imaginable depuis l'extérieur. Permettant de moduler et de jouer avec la lumière, les immenses stores vénitiens occultent partiellement, les incroyables baies vitrées donnant sur les calanques et le vieux port au loin.