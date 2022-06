Comment créer un joli hall d'entrée: 12 inspirations

Le hall d'entrée est non seulement la première pièce que voient nos invités, mais c’est aussi un espace que tout le monde voit en ouvrant la porte. Vous pourriez être tenté de dire que cette pièce est une vitrine de l'ensemble de l'appartement, elle montre ce que les invités peuvent attendre dans les autres pièces et quel genre de personnes sont les propriétaires de l'appartement et à quel décorateur d'intérieur ils font appel! Il n'y a pas de réponse univoque à la question de la façon de décorer un hall d’entrée. Tout dépend de nombreux facteurs: la taille de la pièce, sa forme, les propriétaires et leur goût et le style dans lequel est décoré tout le reste de l'appartement.

Il ne faut pas oublier que le hall est aussi un espace de rangement pour des chaussures ou des cintres pour les manteaux, il y faut donc des couleurs appropriées pour les murs et un matériau judicieusement choisi pour le plancher.