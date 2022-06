6 superbes cuisines dans moins de 12 mètres carrés !

De toutes les pièces de la maison, la cuisine se démarque comme celle qui se doit d'être la plus pratique et fonctionnelle. Que ce soit pour préparer de bons petits plats, faire la vaisselle ou ranger tous ses ustensiles, la cuisine est un espace auquel doit être attribué un soin tout particulier. Cependant, il n'est pas toujours forcément facile pour ceux qui disposent de peu d'espace. C'est pourquoi nous vous consacrons aujourd'hui une sélection de dix cuisines qui réunissent commodité et esthétique et tout cela au sein de 12 mètres carrés ! Vous aurez de quoi vous inspirer !