Une mini maison de rêve dans seulement 46 mètres carrés

Direction le Portugal pour vous faire découvrir l'intérieur élégant et raffiné qu'ont conçu les architectes du cabinet Paulo Martins à Aveiro. L'influence du style scandinave est ici évidente tant vis à vis de l'ameublement que des matières utilisées ou de la palette chromatique. Un espace sophistiqué et accueillant à la fois dans lequel vit une famille moderne… On vous fait visiter sans plus attendre !