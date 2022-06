Petites salles de bains rénovées

Comment créer une salle de bains à l'ambiance masculine ? C'est à cette problématique que l'agence lyonnaise l’agence AM by Annie Mazuy a tenté de répondre ! Comme on peut le voir, le résultat est plus que probant ! Les architectes ont souhaité agrandir l'espace en poussant les parois murales afin de rendre ce premier plus fonctionnel et dynamique. Notons la présence de pierres, de l'ardoise au sol mais également de meubles faits de bois exotique de wengé. Quelques notes de bleu sont parsemées çà et là grâce à certains éléments décoratifs.