Aujourd'hui, nous prenons le temps de décrire un projet d'aménagement de combles réalisé par le bureau d'architecture dirigé par Benoît Viot EIRL. Comment aménager des combles en pièces à vivre ? Comment transformer un grenier poussiéreux en pièce lumineuse et chaleureuse ? Quels sont les points à connaître avant d'entreprendre tous travaux et récupérer de l'espace ? Un agencement sur-mesure vous permettra de gagner de l'espace, de faire entrer la lumière dans votre intérieur. Visitons donc cette propriété et découvrons ensemble le travail de l'architecte et les étapes de rénovation de ces combles d'une surface de 160m2. Les clients souhaitaient faire de leurs combles un lieu de vie habitable charmant et élégant possédant des sanitaires, voici donc les solutions proposées par notre expert.