Découvrez ce magnifique appartement Parisien

Voici une vue plus proche de l'escalier. L'éclairage à été concu de manière très intélligente et diffuse une lumière douce et apaisante. Les poutres qui servent de garde-corps rappelent, encore une fois, l'âge du batiment, lui donnant même un petit air de vieille batisse de campagne. Le rustique et le moderne se mêlent donc et forment un ensemble qui nous fait rêver.