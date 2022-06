Ce que vous ne devez pas garder chez vous si vous avez plus de 30 ans

Il y a habitudes que nous apprenons quand nous vivons dans la maison de nos parents, quelques-unes assimilés dans la période de la vie dans laquelle nous étions étudiant, et qui restent pour toujours en nous, ou au moins pour une période très longue, consciemment ou inconsciemment. Et ces habitudes se font entendre quand nous nous trouvons à projeter ou décorer notre maison. Il peut nous arriver par exemple d'acheter la même marque de vaisselle qu'avait notre mère ou notre grand-mère; il peut nous arriver de choisir certain meuble parce que nous avons toujours eu ce type de meuble; nous peignons les murs de la chambre à coucher avec cette couleur précise parce c’est ainsi que cela doit être, ou nous évitons de décorer les portes parce que quand nous étions enfant ils ne nous était jamais permis de le faire…



Sur la base de ces réflexions nous avons décidé de créer ce livre d’idées dans lequel nous avons recueilli une liste de choses qui ne devraient plus être dans votre maison si vous ne vivez plus avec les parents et si vous n’êtes plus un étudiant. C'est-à-dire si vous avez la trentaine passée et vivez de manière indépendante. Il s'agit d'une évaluation basée sur des conversations tenues avec des gens qui appartiennent à cette tranche d'âge, et qui ont partagé avec nous leurs intérêts et les habitudes qui ne vont plus avec leur vie quotidienne: des éléments qui se réfléchissent sur le projet et sur la décoration de leur propre habitation, même dans les exigences transmises à des décorateurs d'intérieur. À la fin du livre d’idées vous pourrez nous dire si vous êtes d’accord ou non. Prêts ? C’est parti !