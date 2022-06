Un appartement de style moderne loin d'être ennuyeux

À l'évidence, les propriétaires sont des amateurs d'art. On retrouve plusieurs oeuvres d'art à travers la propriété. Ce qui est original, c'est que des pièces d'art antique sont combinés à d'autres plus modernes et plus colorées. Dans le salon, c'est la tableau qui siège au-dessus du canapé qui attire inévitablement l'attention des visiteurs.