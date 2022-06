13 erreurs à ne PAS faire dans votre cuisine

La cuisine est le coeur de la maison. C'est un espace dédié à la cuisine et aux repas mais aussi un espace où l'on se réunit pour passer du temps entre amis et en famille. C'est pourquoi son design et sa décoration sont particulièrement importants.

Cependant, il ne suffit pas de quelques livres de cuisine et d'un bol de fruits pour réussir la déco de sa cuisine. Décorer sa cuisine ce n'est pas sorcier mais ce n'est jamais aussi simple ! Afin de vous aider à créer une belle cuisine bien organisée homify vous propose ce livre d'idées sur les 13 erreurs à éviter en cuisine.