5 entrées qui correspondent le mieux à une maison à plan ouvert.

Dans cet exemple, l'entrée est au coeur de la maison. Plus que l'endroit depuis lequel on arrive à l'intérieur, cette entrée est déjà un élément majeur de cet intérieur. On arrive directement dans le salon, toujours dans ce même esprit de continuité propre au maison à plan ouvert. Le regard glisse sur le salon et se dirige vers l'escalier, comme une invitation à la détente et au repos.

Cliquez ici pour découvrir encore plus d'astuces pour votre maison!